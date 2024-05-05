Повені в Бразилії: майже 70 тисяч осіб було евакуйовано, мільйон людей залишилися без питної води
Київ • УНН
Майже 70 000 людей були евакуйовані і близько мільйона залишилися без питної води через сильні повені у Бразилії.
Через повені у Бразилії майже 70 тисяч людей евакуйовані, близько мільйона осіб залишилися без доступу до питної води. Про це повідомляє Агентство цивільного захисту Бразилії, передає УНН.
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У звіті агентства цивільного захисту Бразилії, повідомляється, що через повені, майже 70 тисяч людей були змушені залишити свої домівки. Крім того, близько мільйона осіб залишилися без доступу до питної води.
Місто Порто-Алегрі, розташоване в південній частині Бразилії, особливо постраждало від наслідків повеней. Рівень води в річці Куяба, яка протікає через місто, досягла рекордних понад 5 метрів.
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У південному бразильському штаті Ріу-Гранті-ду-Сул кількість загиблих внаслідок сильних дощів злосла до 56 осіб, ще 68 людей вважаються зниклими безвісти.
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