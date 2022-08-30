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"Вокруг завода сформировалась полноценная мафия": эксперт рассказал о руководителях ОПЗ

Киев • УНН

 • 624999 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Вокруг Одесского припортового завода, имеющего стратегическое значение для экономики и безопасности Украины, сформировалась полноценная мафия, грабящая предприятие. Об этом в комментарии журналистам УНН рассказал политолог Руслан Бортник.

"Вокруг завода сформировалась полноценная мафия": эксперт рассказал о руководителях ОПЗ

Цитата

“Вокруг завода сформировалась полноценная мафия, включающая в себя представителей бизнес-среды, людей прикрывающихся властными мандатами, которые должны обеспечивать контроль, но, по факту, этого не делают. Эта мафиозная группа формировалась десятилетиями и сегодня она просто грабит предприятие”, – отметил он.

Бортник заявил – тот факт, что в течение 5 лет завод работает без директора, а управляется исключительно руководителями с приставкой “временно исполняющий обязанности” – лишь подтверждает коррупционную составляющую руководства.

“Они все (исполняющие обязанности – ред.) чувствуют себя временщиками: им выгодно максимально больше заработать на ОПЗ с минимальными потерями и покинуть должность.

Знаете – в мутной водичке рыбку легче ловить. Этот хаос, создаваемый вокруг ОПЗ – он искусственный, им просто прикрывают дальнейшее разграбление этого гиганта украинской промышленности. ОПЗ превратился в коррупционную дойную корову.

На ОПЗ давно нужно вводить чрезвычайное положение, прямое Президентское управление или военное, потому что происходящее там - за рамками даже нашей порой очень странной действительности”, - резюмировал Бортник.

Добавим

За последние 5 лет Одесский припортовый завод сменил уже шестерых руководителей.

Нынешним и. о. директора ОПЗ является Юрий Ковальский, которого Южное межрегиональное Управление Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками хочет привлечь к административной ответственности по статье о нарушении порядка ведения налогового учета.

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