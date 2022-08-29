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Державна податкова служба має претензії до нового в.о. директора ОПЗ Ковальського

Київ • УНН

 • 537205 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Південне міжрегіональне управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків хоче притягнути до адміністративної відповідальності нового виконувача обов'язків директора Одеського припортового заводу Юрія Ковальського. Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає УНН.

Державна податкова служба має претензії до нового в.о. директора ОПЗ Ковальського

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Деталі

Згідно постанови Южного міського суду Одеської області на початку серпня до суду надійшов протокол щодо притягнення до адміністративної відповідальності Юрія Ковальського. Державна податкова служба має претензії до нового виконувача обов’язків ОПЗ у частині порушення порядку ведення податкового обліку та наданні аудиторських висновків (ч. 1 ст. 163-1 КпАП України). Це, відповідно до ЗУ, може тягнути за собою накладення штрафу у розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

                       

Цитата

“До Южного міського суду Одеської області надійшов протокол №56/34-00-04-02-02 від 02.08.2022 щодо притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 (Юрій Ковальський, - ред.) за ч. 1 ст. 163-1 КпАП України (...) Враховуючи викладене, суддя приходить до висновку, що адміністративні матеріали відносно ОСОБА_1 (Юрій Ковальський, - ред.) необхідно направити на доопрацювання”, - зазначається в ухвалі суду.

Нагадаємо

Юрій Ковальський став в.о. директора ОПЗ в червні місяці. Раніше він працював у Державній продовольчо-зерновій корпорації України, яка відома своїми мільярдними збитками, мільйонними розкраданнями керівниками підприємств та незаконним вивезенням зерна.

Як писало видання “Обозрєватель”, у 2020 році працюючи радником керівника, Ковальський насправді відповідав за розвиток ДПЗКУ, однак підприємство так і не стало прибутковим, а схеми розкрадання продовжилися.

Попри те, що ДПЗКУ є збитковим підприємством, його топменеджмент, за даними ЗМІ, заробляв сотні тисяч гривень.

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