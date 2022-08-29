Государственная налоговая служба имеет претензии к новому и.о. директора ОПЗ Ковальскому

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Детали

Согласно постановлению Южного городского суда Одесской област,и в начале августа в суд поступил протокол о привлечении к административной ответственности Юрия Ковальского. Государственная налоговая служба имеет претензии к новому исполняющему обязанности ОПЗ в части нарушения порядка ведения налогового учета и предоставлении аудиторских выводов (ч. 1 ст. 163-1 КоАП Украины). Это, согласно ЗУ, может повлечь за собой наложение штрафа в размере от пяти до десяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Цитата

“В Южный городской суд Одесской области поступил протокол №56/34-00-04-02-02 от 02.08.2022 по привлечению к административной ответственности ЛИЦО_1 (Юрий Ковальский, - ред.) по ч. 1 ст. 163-1 КоАП Украины (...)

Учитывая изложенное, судья приходит к выводу, что административные материалы в отношении ЛИЦО_1 (Юрий Ковальский, - ред.) необходимо направить на доработку”, - отмечается в постановление суда.

Напомним

Юрий Ковальский стал и.о. директора ОПЗ в июне. Ранее он работал в Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, которая известна своими миллиардными убытками, миллионными хищениями руководителями предприятий и незаконным вывозом зерна.

Как писало издание “Обозреватель”, в 2020 году работая советником руководителя, Ковальский на самом деле отвечал за развитие ГПЗКУ, однако предприятие так и не стало прибыльным, а схемы хищения продолжились.

Несмотря на то, что ГПЗКУ является убыточным предприятием, его топ-менеджмент, по данным СМИ, зарабатывал сотни тысяч гривен.