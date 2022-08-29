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Тимчасове керівництво: в ОПЗ вже понад 5,5 років не можуть призначити директора

Київ • УНН

 • 214600 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Вже понад 5 з половиною років Одеський припортовий завод працює без директора. Після того, як свою посаду наприкінці 2016 року залишив Валерій Горбатко, який був директором 12 років, завод очолюють різні виконувачі обов’язків. За цей час завод змінив шістьох керівників, про що свідчать дані “Опендатабот”, передає УНН

Тимчасове керівництво: в ОПЗ вже понад 5,5 років не можуть призначити директора

Деталі

Після Горбатка обов’язки директора виконував його заступник Сергій Назаренко. Він протримався на цій посаді майже 4 роки, однак повноцінним директором так і не став. Окрім того, працівники Одеського припортового заводу були ним незадоволені. За його керівництва ОПЗ фактично припинив роботу і накопичив заборгованість по зарплатах перед працівниками.

На початку 2020 року призначили нового в. о. директора - Миколу Синицю. Однак він також мав небездоганну репутацію. За даними журналістів, він володів фірмою, яка, на думку фіскалів, мала ознаки фіктивності й була задіяна у схемі з ухилення від сплати податків

Синиця не протримався на посаді й року. Вже у листопаді 2020 року йому на зміну прийшов Микола Парсентьєв. За даними ЗМІ, будучи на цій посаді, він збільшив свою зарплатню у 10 разів до 400 тис. грн.

Такими ж слідами пішов і його наступник - черговий в. о. директора Віталій Деркаченко. Його призначили у листопаді 2021 року. А вже під час повномасштабної війни в Україні він разом з двома колегами вирішили нарахувати собі премій на майже 7 млн грн. Коли ця інформація в квітні потрапила до ЗМІ, Деркаченка відсторонили

Новим виконувачем обов’язки директора став Олег Левченко, який, за даними “Опендатабот”, затримався на цій посаді менш ніж на 2 місяці. Зазначу, що офіційної інформації про його призначення та звільнення на сайті ОПЗ не було. Що стало причиною такого рішення, також достеменно не відомо.

Нинішнім в. о. директора ОПЗ є Юрій Ковальський. Однак до нього вже є питання.

Нагадаємо

Південне міжрегіональне Управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків хоче притягнути до адміністративної відповідальності Ковальського за статтею про порушення порядку ведення податкового обліку.

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