Тимчасове керівництво: в ОПЗ вже понад 5,5 років не можуть призначити директора

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Після Горбатка обов’язки директора виконував його заступник Сергій Назаренко. Він протримався на цій посаді майже 4 роки, однак повноцінним директором так і не став. Окрім того, працівники Одеського припортового заводу були ним незадоволені. За його керівництва ОПЗ фактично припинив роботу і накопичив заборгованість по зарплатах перед працівниками.

На початку 2020 року призначили нового в. о. директора - Миколу Синицю. Однак він також мав небездоганну репутацію. За даними журналістів, він володів фірмою, яка, на думку фіскалів, мала ознаки фіктивності й була задіяна у схемі з ухилення від сплати податків.

Синиця не протримався на посаді й року. Вже у листопаді 2020 року йому на зміну прийшов Микола Парсентьєв. За даними ЗМІ, будучи на цій посаді, він збільшив свою зарплатню у 10 разів до 400 тис. грн.

Такими ж слідами пішов і його наступник - черговий в. о. директора Віталій Деркаченко. Його призначили у листопаді 2021 року. А вже під час повномасштабної війни в Україні він разом з двома колегами вирішили нарахувати собі премій на майже 7 млн грн. Коли ця інформація в квітні потрапила до ЗМІ, Деркаченка відсторонили.

Новим виконувачем обов’язки директора став Олег Левченко, який, за даними “Опендатабот”, затримався на цій посаді менш ніж на 2 місяці. Зазначу, що офіційної інформації про його призначення та звільнення на сайті ОПЗ не було. Що стало причиною такого рішення, також достеменно не відомо.

Нинішнім в. о. директора ОПЗ є Юрій Ковальський. Однак до нього вже є питання.

Нагадаємо

Південне міжрегіональне Управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків хоче притягнути до адміністративної відповідальності Ковальського за статтею про порушення порядку ведення податкового обліку.