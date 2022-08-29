Временное руководство: в ОПЗ уже более 5,5 лет не могут назначить директора

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 7076 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 31988 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 86798 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 122006 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 121193 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 271172 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133965 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122375 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 374040 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84039 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
76%
Популярные новости

“Парни есть парни”: в Белом доме отреагировали на высказывания Маска в адрес торгового советника США

8 апреля, 18:49 • 6748 просмотра

В Запорожской области ПВО активно работает против вражеских дронов

8 апреля, 19:07 • 11797 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 29542 просмотра

В Харькове раздается серия взрывов и горят складские помещения

8 апреля, 19:29 • 7258 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 8280 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 271174 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 295355 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 374042 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 350115 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 396679 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78479 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 112224 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131683 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170973 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80175 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Временное руководство: в ОПЗ уже более 5,5 лет не могут назначить директора

Киев • УНН

 • 214600 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Уже больше 5 с половиной лет Одесский припортовый завод работает без директора. После того, как свою должность в конце 2016 года покинул Валерий Горбатко, который был директором 12 лет, завод возглавляют разные исполняющие обязанности. За это время завод сменил шестерых руководителей, о чем свидетельствуют данные “Опендатабот”, передает УНН

Временное руководство: в ОПЗ уже более 5,5 лет не могут назначить директора

Детали

После Горбатка обязанности директора выполнял его заместитель Сергей Назаренко. Он продержался на этом посту почти 4 года, однако полноценным директором так и не стал. Кроме того, работники Одесского припортового завода были им недовольны. При его руководстве ОПЗ фактически прекратил работу и накопил задолженность по зарплатам перед работниками.

В начале 2020 года был назначен новый и. о. директора – Николай Синица. Однако у него также была небезупречная репутация. По данным журналистов, он владел фирмой, которая, по мнению фискалов, имела признаки фиктивности и была задействована в схеме уклонения от уплаты налогов

Синица не продержался в должности и года. Уже в ноябре 2020 года ему на смену пришел Николай Парсентьев. По данным СМИ, будучи на этом посту, он увеличил свою зарплату в 10 раз до 400 тыс. грн.

Такими же следами последовал и его преемник – очередной и. о. директора Виталий Деркаченко. Его назначили в ноябре 2021 года. А уже во время полномасштабной войны в Украине он вместе с двумя коллегами решил начислить себе премий почти на 7 млн ​​грн. Когда эта информация в апреле попала в СМИ, Деркаченко отстранили

Новым исполняющим обязанности директора стал Олег Левченко, который, по данным “Опендатабот”, задержался на этом посту менее чем на 2 месяца. Отметим, что официальной информации о его назначении и увольнении на сайте ОПЗ не было. Что явилось причиной такого решения, также точно не известно.

Нынешним и. о. директора ОПЗ Юрий Ковальский. Однако к нему уже есть вопросы.

Напомним

Южное межрегиональное Управление Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками хочет привлечь к административной ответственности Ковальского по статье о нарушении порядка ведения налогового учета.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$60.45
Bitcoin
$75,063.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,018.69
Ethereum
$1,422.04