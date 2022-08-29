Временное руководство: в ОПЗ уже более 5,5 лет не могут назначить директора

Детали

После Горбатка обязанности директора выполнял его заместитель Сергей Назаренко. Он продержался на этом посту почти 4 года, однако полноценным директором так и не стал. Кроме того, работники Одесского припортового завода были им недовольны. При его руководстве ОПЗ фактически прекратил работу и накопил задолженность по зарплатам перед работниками.

В начале 2020 года был назначен новый и. о. директора – Николай Синица. Однако у него также была небезупречная репутация. По данным журналистов, он владел фирмой, которая, по мнению фискалов, имела признаки фиктивности и была задействована в схеме уклонения от уплаты налогов.

Синица не продержался в должности и года. Уже в ноябре 2020 года ему на смену пришел Николай Парсентьев. По данным СМИ, будучи на этом посту, он увеличил свою зарплату в 10 раз до 400 тыс. грн.

Такими же следами последовал и его преемник – очередной и. о. директора Виталий Деркаченко. Его назначили в ноябре 2021 года. А уже во время полномасштабной войны в Украине он вместе с двумя коллегами решил начислить себе премий почти на 7 млн ​​грн. Когда эта информация в апреле попала в СМИ, Деркаченко отстранили.

Новым исполняющим обязанности директора стал Олег Левченко, который, по данным “Опендатабот”, задержался на этом посту менее чем на 2 месяца. Отметим, что официальной информации о его назначении и увольнении на сайте ОПЗ не было. Что явилось причиной такого решения, также точно не известно.

Нынешним и. о. директора ОПЗ Юрий Ковальский. Однако к нему уже есть вопросы.

Напомним

Южное межрегиональное Управление Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками хочет привлечь к административной ответственности Ковальского по статье о нарушении порядка ведения налогового учета.