“Навколо заводу сформувалася повноцінна мафія”: експерт розповів про керівників ОПЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Навколо Одеського припортового заводу, який має стратегічне значення для економіки і безпеки України, сформувалася повноцінна мафія, що наразі грабує підприємство. Про це у коментарі журналістам УНН розповів політолог Руслан Бортник.
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“Навколо заводу сформувалася повноцінна мафія, яка включає в себе представників бізнес-середовища, людей які прикриваються владними мандатами, які мають забезпечувати контроль, але, по факту, цього не роблять. Ця мафіозна група формувалася десятиліттями і сьогодні вона просто грабує підприємство”, - зазначив він.
Бортник заявив - той факт, що протягом 5 років завод працює без директора, а керується виключно очільниками з приставкою “тимчасово виконуючий обов'язки” - лише підтверджує корупційну складову керівництва.
“Вони всі (виконуючі обов’язки - ред. ) відчувають себе тимчасовщиками: їм вигідно максимально більше заробити на ОПЗ із мінімальними втратами і залишити посаду.
Знаете – у мутній водичці рибку легше ловити. Цей хаос, який створюється навколо ОПЗ - він штучний, їм просто прикривають подальше розграбування цього гіганта української промисловості. ОПЗ перетворився на корупційну дійну корову.
На ОПЗ давно потрібно вводити надзвичайне становище, пряме Президентське управління чи військове, бо те, що там відбувається, - за рамками навіть нашої часом дуже дивної дійсності”, - резюмував Бортник.
Додамо
За останні 5 років Одеський припортовий завод змінив вже шістьох керівників.
Нинішнім в. о. директора ОПЗ є Юрій Ковальський, якого Південне міжрегіональне Управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків хоче притягнути до адміністративної відповідальності за статтею про порушення порядку ведення податкового обліку.