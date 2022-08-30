“Навколо заводу сформувалася повноцінна мафія”: експерт розповів про керівників ОПЗ

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 55709 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 62418 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 77020 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 83014 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 93654 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 146352 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 69795 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 148466 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 108372 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69064 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3м/с
36%
Популярнi новини

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 96575 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 93866 перегляди

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 17241 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 18728 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 19979 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 55709 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 146350 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 171941 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 148464 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 260163 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 93902 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 96614 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 42504 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 45946 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 60606 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

“Навколо заводу сформувалася повноцінна мафія”: експерт розповів про керівників ОПЗ

Київ • УНН

 • 624999 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Навколо Одеського припортового заводу, який має стратегічне значення для економіки і безпеки України, сформувалася повноцінна мафія, що наразі грабує підприємство. Про це у коментарі журналістам УНН розповів політолог Руслан Бортник.

“Навколо заводу сформувалася повноцінна мафія”: експерт розповів про керівників ОПЗ

Цитата

“Навколо заводу сформувалася повноцінна мафія, яка включає в себе представників бізнес-середовища, людей які прикриваються владними мандатами, які мають забезпечувати контроль, але, по факту, цього не роблять. Ця мафіозна група формувалася десятиліттями і сьогодні вона просто грабує підприємство”, - зазначив він.

Бортник заявив - той факт, що протягом 5 років завод працює без директора, а керується виключно очільниками з приставкою “тимчасово виконуючий обов'язки” - лише підтверджує корупційну складову керівництва.

“Вони всі (виконуючі обов’язки - ред. ) відчувають себе тимчасовщиками: їм вигідно максимально більше заробити на ОПЗ із мінімальними втратами і залишити посаду.

Знаете – у мутній водичці рибку легше ловити. Цей хаос, який створюється навколо ОПЗ - він штучний, їм просто прикривають подальше розграбування цього гіганта української промисловості. ОПЗ перетворився на корупційну дійну корову.

На ОПЗ давно потрібно вводити надзвичайне становище, пряме Президентське управління чи військове, бо те, що там відбувається, - за рамками навіть нашої часом дуже дивної дійсності”, - резюмував Бортник.

Додамо

За останні 5 років Одеський припортовий завод змінив вже шістьох керівників.

Нинішнім в. о. директора ОПЗ є Юрій Ковальський, якого Південне міжрегіональне Управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків хоче притягнути до адміністративної відповідальності за статтею про порушення порядку ведення податкового обліку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.50
Bitcoin
$84,859.40
S&P 500
$5,408.10
Tesla
$249.00
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,229.60
Ethereum
$1,647.59