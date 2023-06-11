Даже звери более моральны: Президент отреагировал на обстрел лодки под Херсоном

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"Российские террористы продолжают обстреливать эвакуационные маршруты, пункты эвакуации, лодки, на которых вывозят людей… Сегодня в результате одного из таких обстрелов были убиты три человека, мои соболезнования родным и близким", - сказал Зеленский.

"Оккупанты создали эту катастрофу, взорвав дамбу, бросили людей на произвол судьбы в затопленных городах и селах и еще и обстреливают после этого лодки, на которых людей пытаются забрать… Даже звери более моральны, чем вы, российское государство".

Детали

Президент сообщил, что еще десять человек были ранены, из них двое полицейских.

Он добавил, что эвакуация проводилась из села Кардашинка, что находится на оккупированном левобережье Херсонской области.

Напомним

Армия рф атаковала лодку с гражданскими, которые эвакуировались с левого берега на Херсонщине.

Несмотря на то, что враг обстрелял эвакуационную лодку, которая забирала гражданских из зоны затопления на оккупированной территории Херсонской области, удалось спасти 21 человека.

По меньшей мере 23 человека были травмированы.