Обстріл евакуаційного човна: прокуратура повідомила про щонайменше 23 травмованих
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. За фактом обстрілу ворогом евакуаційного човна на Херсонщині розпочато розслідування. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Херсонської обласної прокуратури.
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«За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», - йдеться у повідомленні прокуратури.
За даними слідства, 11 червня 2023 року російські військові вкотре почали обстрілювати цивільне населення під час проведення евакуаційних заходів з підтоплених населених пунктів тимчасово окупованої лівобережної частини Херсонщини.
«Внаслідок цього троє людей загинуло. Щонайменше 23 людини травмовано. Дані уточнюються», - повідомили у прокуратурі.
Нагадаємо
Сьогодні, 11 червня, росіяни обстріляли евакуаційний човен, якій забирав цивільних з окупованого ворогом лівого берегу Херсонщини, де окупанти провалили евакуацію мирного населення після затоплення територій внаслідок підриву Каховської ГЕС.
За попередніми повідомленнями, йшлося про трьох загиблих й 10 поранених. Пізніше міністр внутрішніх справ повідомив, що попри підступний обстріл вдалося евакуювати 21 людину.