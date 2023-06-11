Обстріл евакуаційного човна на Херсонщині: троє людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. В результаті обстрілу ворогом евакуаційного човна, що забирав людей з окупованої території Херсонщини, троє людей загинули. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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«Через обстріл човна, яким евакуювалися люди з лівого берега, постраждали тринадцять людей. Троє мирних людей загинули, ще десятеро дістали поранення, серед них двоє правоохоронців», - повідомив Прокудін.
Начальник ОВА розповів, що 74-річний чоловік, коли ворог відкрив вогонь, власним тілом прикрив жінку.
«Росіяни розстріляли його в спину. Від отриманих поранень він загинув, лікарі не встигли йому допомогти…», - повідомив Прокудін.
Нагадаємо
Сьогодні, 11 червня, росіяни обстріляли евакуаційний човен, якій забирав цивільних з окупованого ворогом лівого берегу Херсонщини, де окупанти провалили евакуацію мирного населення після затоплення територій внаслідок підриву Каховської ГЕС.
На лівому березі в зоні затоплення опинилося 14 населених пунктів.