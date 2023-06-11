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Обстрел эвакуационной лодки на Херсонщине: три человека погибли

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. В результате обстрела врагом эвакуационной лодки, которая забирала людей с оккупированной территории Херсонщины, три человека погибли. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Обстрел эвакуационной лодки на Херсонщине: три человека погибли

Цитата

«Из-за обстрела лодки, на которой эвакуировались люди с левого берега, пострадали тринадцать человек. Трое мирных людей погибли, еще десять получили ранения, среди них двое правоохранителей», - сообщил Прокудин.

Начальник ОВА рассказал, что 74-летний мужчина, когда враг открыл огонь, собственным телом прикрыл женщину.

«Россияне расстреляли его в спину. От полученных ранений он погиб, врачи не успели ему помочь…», - сообщил Прокудин.

Напомним

Сегодня, 11 июня, россияне обстреляли эвакуационную лодку, которой забирала гражданских с оккупированного врагом левого берега Херсонщины, где оккупанты провалили эвакуацию мирного населения после затопления территорий в результате подрыва Каховской ГЭС. 

На левом берегу в зоне затопления оказалось 14 населенных пунктов.

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