Обстрел эвакуационной лодки на Херсонщине: три человека погибли

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«Из-за обстрела лодки, на которой эвакуировались люди с левого берега, пострадали тринадцать человек. Трое мирных людей погибли, еще десять получили ранения, среди них двое правоохранителей», - сообщил Прокудин.

Начальник ОВА рассказал, что 74-летний мужчина, когда враг открыл огонь, собственным телом прикрыл женщину.

«Россияне расстреляли его в спину. От полученных ранений он погиб, врачи не успели ему помочь…», - сообщил Прокудин.

Напомним

Сегодня, 11 июня, россияне обстреляли эвакуационную лодку, которой забирала гражданских с оккупированного врагом левого берега Херсонщины, где оккупанты провалили эвакуацию мирного населения после затопления территорий в результате подрыва Каховской ГЭС.

На левом берегу в зоне затопления оказалось 14 населенных пунктов.