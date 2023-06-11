На Херсонщині росіяни обстріляли човен з цивільними, які евакуювалися з окупованих територій
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Армія рф атакувала човен з цивільними, які евакуювалися з лівого берега на Херсонщині. Про це повідомляє обласна військова адміністрація, передає УНН.
Цитата
«Вони відкрили вогонь у спини цивільним. Шестеро людей отримали поранення. Вони дісталися до Херсона та були шпиталізовані до медзакладу. Лікарі борються за життя поранених. Росіяни - боягузливі терористи», - повідомили у Херсонській ОВА.
Контекст
У Херсонській області, в результаті підриву Каховської ГЕС, підтоплено 46 населених пунктів. З них 32 (загалом 3 821 будинок) розташовані на території підконтрольної Україні, а 14 - на тимчасово окупованій. Евакуйовано 2 718 осіб, у тому числі 190 дітей. Трагічно загинуло 5 людей. Ще 35 осіб, серед них 7 дітей, вважаються безвісти зниклими. Слід зауважити, що окупанти покинули на призволяще людей, які перебувають у населених пунктах окупованого Лівобережжя. Евакуація проводиться силами української сторони, зокрема, волонтерів.