На Херсонщине россияне обстреляли лодку с гражданскими, которые эвакуировались с оккупированных территорий

Цитата

«Они открыли огонь в спины гражданским. Шесть человек получили ранения. Они добрались до Херсона и были госпитализированы в медучреждение. Врачи борются за жизнь раненых. Россияне - трусливые террористы», - сообщили в Херсонской ОГА.

Контекст

В Херсонской области, в результате подрыва Каховской ГЭС, подтоплено 46 населенных пунктов. Из них 32 (всего 3 821 дом) расположены на территории подконтрольной Украине, а 14 - на временно оккупированной. Эвакуированы 2 718 человек, в том числе 190 детей. Трагически погибли 5 человек. Еще 35 человек, среди них 7 детей, считаются без вести пропавшими. Следует заметить, что оккупанты бросили на произвол судьбы людей, находящихся в населенных пунктах оккупированного Левобережья. Эвакуация проводится силами украинской стороны, в частности, волонтеров.