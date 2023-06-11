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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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На Херсонщине россияне обстреляли лодку с гражданскими, которые эвакуировались с оккупированных территорий

Киев • УНН

 • 91174 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Армия рф атаковала лодку с гражданскими, которые эвакуировались с левого берега на Херсонщине. Об этом сообщает областная военная администрация, передает УНН.

На Херсонщине россияне обстреляли лодку с гражданскими, которые эвакуировались с оккупированных территорий

Цитата

«Они открыли огонь в спины гражданским. Шесть человек получили ранения. Они добрались до Херсона и были госпитализированы в медучреждение. Врачи борются за жизнь раненых. Россияне - трусливые террористы», - сообщили в Херсонской ОГА.

Контекст

В Херсонской области, в результате подрыва Каховской ГЭС, подтоплено 46 населенных пунктов. Из них 32 (всего 3 821 дом) расположены на территории подконтрольной Украине, а 14 - на временно оккупированной. Эвакуированы 2 718 человек, в том числе 190 детей. Трагически погибли 5 человек. Еще 35 человек, среди них 7 детей, считаются без вести пропавшими. Следует заметить, что оккупанты бросили на произвол судьбы людей, находящихся в населенных пунктах оккупированного Левобережья. Эвакуация проводится силами украинской стороны, в частности, волонтеров.

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