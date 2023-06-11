Обстріл евакуаційного човна: з лівого берегу вдалося врятувати 21 людину
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Попри те, що ворог обстріляв евакуаційний човен, що забирав цивільних з зони затоплення на окупованій території Херсонської області, вдалося врятувати 21 людину. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.
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«Евакуація під шквальним обстрілом у Херсоні. 21 людина ледь вибралася зі смертельної водяної пастки на окупованому лівобережжі. Практично всі - люди похилого віку, маломобільні.
Це був великий ризик, але ми не могли залишити людей напризволяще. В результаті - підступний обстріл у спину. Троє загиблих цивільних. Десятеро людей травмовані», - повідомив міністр.
Клименко наголосив, що дії ворога в цій ситуації – більше, ніж злочин. І на нього буде відповідна реакція.
Нагадаємо
Сьогодні, 11 червня, росіяни обстріляли евакуаційний човен, якій забирав цивільних з окупованого ворогом лівого берегу Херсонщини, де окупанти провалили евакуацію мирного населення після затоплення територій внаслідок підриву Каховської ГЕС.
На лівому березі в зоні затоплення опинилося 14 населених пунктів.