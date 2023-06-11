Обстрел эвакуационной лодки: с левого берега удалось спасти 21 человека

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«Эвакуация под шквальным обстрелом в Херсоне. 21 человек едва выбрался из смертельной водяной ловушки на оккупированном левобережье. Практически все - пожилые люди, маломобильные.

Это был большой риск, но мы не могли оставить людей на произвол судьбы. В результате - коварный обстрел в спину. Трое погибших гражданских. Десять человек травмированы», - сообщил министр.

Клименко подчеркнул, что действия врага в этой ситуации – больше, чем преступление. И на него будет соответствующая реакция.

Напомним

Сегодня, 11 июня, россияне обстреляли эвакуационную лодку, которая забирала гражданских с оккупированного врагом левого берега Херсонщины, где оккупанты провалили эвакуацию мирного населения после затопления территорий в результате подрыва Каховской ГЭС.

На левом берегу в зоне затопления оказалось 14 населенных пунктов.