Обстрел эвакуационной лодки: с левого берега удалось спасти 21 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Несмотря на то, что враг обстрелял эвакуационную лодку, которая забирала гражданских из зоны затопления на оккупированной территории Херсонской области, удалось спасти 21 человека. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.
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«Эвакуация под шквальным обстрелом в Херсоне. 21 человек едва выбрался из смертельной водяной ловушки на оккупированном левобережье. Практически все - пожилые люди, маломобильные.
Это был большой риск, но мы не могли оставить людей на произвол судьбы. В результате - коварный обстрел в спину. Трое погибших гражданских. Десять человек травмированы», - сообщил министр.
Клименко подчеркнул, что действия врага в этой ситуации – больше, чем преступление. И на него будет соответствующая реакция.
Напомним
Сегодня, 11 июня, россияне обстреляли эвакуационную лодку, которая забирала гражданских с оккупированного врагом левого берега Херсонщины, где оккупанты провалили эвакуацию мирного населения после затопления территорий в результате подрыва Каховской ГЭС.
На левом берегу в зоне затопления оказалось 14 населенных пунктов.