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Обстрел эвакуационной лодки: прокуратура сообщила о по меньшей мере 23 травмированных

Киев • УНН

 • 287801 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. По факту обстрела врагом эвакуационной лодки на Херсонщине начато расследование. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Херсонской областной прокуратуры.

Обстрел эвакуационной лодки: прокуратура сообщила о по меньшей мере 23 травмированных

Цитата

«Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, 11 июня 2023 года российские военные в очередной раз начали обстреливать гражданское население во время проведения эвакуационных мероприятий из подтопленных населенных пунктов временно оккупированной левобережной части Херсонщины.

«В результате этого три человека погибли. По меньшей мере 23 человека травмированы. Данные уточняются», - сообщили в прокуратуре.

Напомним

Сегодня, 11 июня, россияне обстреляли эвакуационную лодку, которой забирал гражданских из оккупированного врагом левого берега Херсонщины, где оккупанты провалили эвакуацию мирного населения после затопления территорий в результате подрыва Каховской ГЭС.

По предварительным сообщениям, речь шла о трех погибших и 10 раненых. Позже министр внутренних дел сообщил, что несмотря на коварный обстрел удалось эвакуировать 21 человека.

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