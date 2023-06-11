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Навіть звірі моральніші: Президент відреагував на обстріл човна під Херсоном

Київ • УНН

 • 1702558 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому звернені відреагував на обстріл росіянами човна під Херсоном, зазначивши що окупанти продовжують чинити злочини проти українського народу. Вчинки окупантів не можна порівняти навіть зі звірами, пише УНН.

Навіть звірі моральніші: Президент відреагував на обстріл човна під Херсоном

Цитата 

"Російські терористи продовжують обстрілювати евакуаційні маршрути, пункти евакуації, човни, на яких вивозять людей… Сьогодні внаслідок одного з таких обстрілів були вбиті троє людей, мої співчуття рідним і близьким", - сказав Зеленський.

"Окупанти створили цю катастрофу, підірвавши дамбу, кинули людей напризволяще в затоплених містах і селах і ще й обстрілюють після цього човни, на яких людей намагаються забрати… Навіть звірі моральніші, ніж ви, російська держава". 

Деталі 

Президент повідомив, що ще десять людей були поранені, із них двоє поліцейських.

Він додав, що евакуація проводилась з села Кардашинка, що знаходиться на окупованому лівобережжі Херсонської області.

Нагадаємо 

Армія рф атакувала човен з цивільними, які евакуювалися з лівого берега на Херсонщині.

Попри те, що ворог обстріляв евакуаційний човен, що забирав цивільних з зони затоплення на окупованій території Херсонської області, вдалося врятувати 21 людину.

Щонайменше 23 людини було травмовано.

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