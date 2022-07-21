Учения ВСУ в Великобритании: Генштаб показал фото с артиллерийской подготовки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Генштаб ВСУ показал фото с артиллерийской подготовки украинских военных в Великобритании, информирует УНН.
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"Министерство обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии продолжает информировать о ходе артиллерийской подготовки личного состава ВС Украины в Соединенном Королевстве под руководством инструкторов по Вооруженным силам Соединенного Королевства и Сил Обороны Новой Зеландии" – говорится в сообщении.
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