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Як українські військові бронетехніку опановували: Міноборони Великої Британії показало відео

Як українські військові бронетехніку опановували: Міноборони Великої Британії показало відео

Київ • УНН

 • 166452 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Міноборони Великої Британії показало, як українських військових навчали працювати з бронетехнікою, інформує УНН.

Цитата

"Зустрічайте українських військових, які брали участь у навчаннях з керування бронетехнікою на початку цього року. Програма під керівництвом Великої Британії дає змогу українським силам посилити свій опір, продовжуючи захищати свою країну від кремля", – ідеться у повідомленні.

 Meet the Ukrainian soldiers who took part in training exercises earlier this year, operating armoured vehicles.

The UK-led programme allows Ukrainian Forces to scale-up their resistance as they continue to defend their nation against the Kremlin.

#StandWithUkraine  pic.twitter.com/J6N9xlNCI8

— Ministry of Defence  (@DefenceHQ) July 12, 2022

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