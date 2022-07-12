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Як українські військові бронетехніку опановували: Міноборони Великої Британії показало відео
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Міноборони Великої Британії показало, як українських військових навчали працювати з бронетехнікою, інформує УНН.
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"Зустрічайте українських військових, які брали участь у навчаннях з керування бронетехнікою на початку цього року. Програма під керівництвом Великої Британії дає змогу українським силам посилити свій опір, продовжуючи захищати свою країну від кремля", – ідеться у повідомленні.
Meet the Ukrainian soldiers who took part in training exercises earlier this year, operating armoured vehicles.
The UK-led programme allows Ukrainian Forces to scale-up their resistance as they continue to defend their nation against the Kremlin.
#StandWithUkraine pic.twitter.com/J6N9xlNCI8
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