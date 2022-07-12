Як українські військові бронетехніку опановували: Міноборони Великої Британії показало відео

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"Зустрічайте українських військових, які брали участь у навчаннях з керування бронетехнікою на початку цього року. Програма під керівництвом Великої Британії дає змогу українським силам посилити свій опір, продовжуючи захищати свою країну від кремля", – ідеться у повідомленні.

Meet the Ukrainian soldiers who took part in training exercises earlier this year, operating armoured vehicles.



The UK-led programme allows Ukrainian Forces to scale-up their resistance as they continue to defend their nation against the Kremlin.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/J6N9xlNCI8

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