"Дивує навіть колег з НАТО": показали, як ЗСУ застосовують гаубиці М777
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" показало, як українські артилеристи майстерно застосовують на полі бою гаубиці М777, інформує УНН.
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Гаубиця М777 стріляє високоточними снарядами з максимальною дальністю до 40 км. З використанням таких снарядів одна батарея може накривати вогнем територію до 1 250 кв. км.
Окрім того, M777 має цифрову систему управління вогнем.
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"Те, як вміло українські артилеристи вправляються з новою зброєю, дивує навіть колег з НАТО. Військова майстерність українських артилеристів поєднана з партнерською допомогою щодня наближають деокупацію півдня України від рашистів", – ідеться у повідомленні.
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