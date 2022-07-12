"Дивує навіть колег з НАТО": показали, як ЗСУ застосовують гаубиці М777

Деталі

Гаубиця М777 стріляє високоточними снарядами з максимальною дальністю до 40 км. З використанням таких снарядів одна батарея може накривати вогнем територію до 1 250 кв. км.

Окрім того, M777 має цифрову систему управління вогнем.

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"Те, як вміло українські артилеристи вправляються з новою зброєю, дивує навіть колег з НАТО. Військова майстерність українських артилеристів поєднана з партнерською допомогою щодня наближають деокупацію півдня України від рашистів", – ідеться у повідомленні.

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