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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Удивляет даже коллег из НАТО": показали, как ВСУ применяют гаубицы М777

"Удивляет даже коллег из НАТО": показали, как ВСУ применяют гаубицы М777

Киев • УНН

 • 882223 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" показало, как украинские артиллеристы мастерски применяют на поле боя гаубицы М777, информирует УНН.

Детали

Гаубица М777 стреляет высокоточными снарядами с максимальной дальностью до 40 км. При использовании таких снарядов одна батарея может накрывать огнем территорию до 1 250 кв. км.

Кроме того, M777 имеет цифровую систему управления огнем.

Цитата

"То, как умело украинские артиллеристы упражняются с новым оружием, удивляет даже коллег из НАТО. Военное мастерство украинских артиллеристов сопряжено с партнерской помощью ежедневно приближают деоккупацию юга Украины от рашистов", – говорится в сообщении.

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