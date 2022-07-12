"Удивляет даже коллег из НАТО": показали, как ВСУ применяют гаубицы М777
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" показало, как украинские артиллеристы мастерски применяют на поле боя гаубицы М777, информирует УНН.
Детали
Гаубица М777 стреляет высокоточными снарядами с максимальной дальностью до 40 км. При использовании таких снарядов одна батарея может накрывать огнем территорию до 1 250 кв. км.
Кроме того, M777 имеет цифровую систему управления огнем.
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"То, как умело украинские артиллеристы упражняются с новым оружием, удивляет даже коллег из НАТО. Военное мастерство украинских артиллеристов сопряжено с партнерской помощью ежедневно приближают деоккупацию юга Украины от рашистов", – говорится в сообщении.
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