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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Знищують ворога по всій лінії фронту: Генштаб ЗСУ показав роботу гаубиць М777

Знищують ворога по всій лінії фронту: Генштаб ЗСУ показав роботу гаубиць М777

Київ • УНН

 • 385737 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Генштаб ЗСУ показав відео роботи гаубиць М777, які по всій лінії фронту інтенсивно знищують ворожі командні пункти та склади з боєприпасами, інформує УНН.

Цитата

"По всій лінії фронту сьогодні інтенсивно працюють передані нам союзниками 155 мм гаубиці М777. З них успішно знищуються передові командні пункти противника, склади з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами, скупчення ворожої техніки, артилерійські батареї противника", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

З початку вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 35 970 окупантів.

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