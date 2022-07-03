Знищують ворога по всій лінії фронту: Генштаб ЗСУ показав роботу гаубиць М777

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"По всій лінії фронту сьогодні інтенсивно працюють передані нам союзниками 155 мм гаубиці М777. З них успішно знищуються передові командні пункти противника, склади з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами, скупчення ворожої техніки, артилерійські батареї противника", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

З початку вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 35 970 окупантів.