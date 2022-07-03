Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 35 970 окупантів

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 03.07 орієнтовно такі:

особового складу – приблизно 35 970 (+100) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1584 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 3744 (+7) од,

артилерійських систем – 801 (+1) од,

РСЗВ - 246 (+0) од,

засоби ППО – 105 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 187 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 654 (+1),

крилаті ракети – 144 (+0),

кораблі/катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2618 (+4) од,

спеціальна техніка – 64 (+3).

У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення рф дістало поранення понад 90 тисяч російських окупантів.