Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 35 970 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. З початку вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 35 970 окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 03.07 орієнтовно такі:
особового складу – приблизно 35 970 (+100) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1584 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 3744 (+7) од,
артилерійських систем – 801 (+1) од,
РСЗВ - 246 (+0) од,
засоби ППО – 105 (+0) од,
літаків – 217 (+0) од,
гелікоптерів – 187 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 654 (+1),
крилаті ракети – 144 (+0),
кораблі/катери – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2618 (+4) од,
спеціальна техніка – 64 (+3).
У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Нагадаємо
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення рф дістало поранення понад 90 тисяч російських окупантів.