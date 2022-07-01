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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 23453 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Резніков назвав кількість поранених в Україні окупантів

Резніков назвав кількість поранених в Україні окупантів

Київ • УНН

 • 142856 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну понад 90 тисяч російських окупантів дістали поранення. Про це під час зустрічі з депутатами Бундестагу повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує УНН із посиланням на пресслужбу МОУ.

Деталі

"Ворог втратив понад 30 000 своїх солдат в Україні. Понад 90 000 росіян – поранені. Дуже багато зниклих безвісти", – зазначив Резніков.

Він додав, що російське керівництво багатьох окупантів видає як "загублених", щоб не виплачувати грошові компенсації їхнім сім'ям.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили приблизно 35 750 окупантів.

Українські Національні Новини

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