Резніков назвав кількість поранених в Україні окупантів

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"Ворог втратив понад 30 000 своїх солдат в Україні. Понад 90 000 росіян – поранені. Дуже багато зниклих безвісти", – зазначив Резніков.

Він додав, що російське керівництво багатьох окупантів видає як "загублених", щоб не виплачувати грошові компенсації їхнім сім'ям.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили приблизно 35 750 окупантів.