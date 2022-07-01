Резников назвал количество раненых в Украине оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф в Украину более 90 тысяч российских оккупантов получили ранения. Об этом во время встречи с депутатами Бундестага сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОУ.
Детали
"Враг потерял более 30 000 своих солдат в Украине. Более 90 000 россиян – ранены. Очень много пропавших без вести", – отметил Резников.
Он добавил, что российское руководство многих оккупантов выдает как "потерянных", чтобы не выплачивать денежные компенсации их семьям.
Напомним
С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 35 750 оккупантов.