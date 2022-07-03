Генштаб ВСУ: уничтожено уже примерно 35 970 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. С начала вторжения рфВооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 35 970 оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 03.07 ориентировочно такие:
личного состава – примерно 35 970 (+100) человек ликвидировано,
танков ‒ 1584 (+2) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3744 (+7) ед,
артиллерийских систем – 801 (+1) ед,
РСЗО - 246 (+0) ед,
средства ПВО - 105 (+0) ед,
самолетов – 217 ( +0) ед,
вертолетов – 187 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 654 (+1),
крылатые ракеты – 144 (+0) ),
корабли/катера – 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 2618 (+4) ед,
специальная техника – 64 (+3).
В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Напомним
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что с начала полномасштабного вторжения рф получили ранения более 90 тысяч российских оккупантов.