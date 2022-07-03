Уничтожают врага по всей линии фронта: Генштаб ВСУ показал работу гаубиц М777
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Генштаб ВСУ показал видео работы гаубиц М777, которые по всей линии фронта интенсивно уничтожают вражеские командные пункты и склады с боеприпасами, информирует УНН.
Цитата
"По всей линии фронта сегодня интенсивно работают переданные нам союзниками 155 мм гаубицы М777. Из них успешно уничтожаются передовые командные пункты противника, склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, скопления вражеской техники, артиллерийские батареи противника", – говорится в сообщении.
Напомним
С начала вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 35 970 оккупантов.