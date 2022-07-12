"Удивляет даже коллег из НАТО": оперативное командование "Юг" показало, как украинские артиллеристы мастерски применяют на поле боя гаубицы М777.
Как украинские военные бронетехнику осваивали: Минобороны Великобритании показало видео
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Минобороны Великобритании показало, как украинских военных обучали работать с бронетехникой, информирует УНН.
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"Встречайте украинских военных, участвовавших в учениях по управлению бронетехникой в начале этого года. Программа под руководством Великобритании позволяет украинским силам усилить свое сопротивление, продолжая защищать свою страну от кремля", – говорится в сообщении.
Meet the Ukrainian soldiers которые служат частью в тренирующейся exercises earlier this year, operating armoured vehicles.
Великобритании-led программе способны украинским стремлениям к точке своей религии как они продолжают защищать их народа против Кремлина.
#StandWithUkraine pic.twitter.com/J6N9xlNCI8
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