Навчання ЗСУ у Великій Британії: Генштаб показав фото з артилерійської підготовки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Генштаб ЗСУ показав фото з артилерійської підготовки українських військових у Великій Британії, інформує УНН.
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"Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії продовжує інформувати про перебіг артилерійської підготовки особового складу ЗС України у Сполученому Королівстві під керівництвом інструкторів зі Збройних сил Сполученого Королівства та Сил Оборони Нової Зеландії. На офіційних фотографіях показані вправи артилерійської підготовки", – ідеться у повідомленні.
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