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Нацполиция: новое подозрение Микитасю не имеет ничего общего с коррупционными расследованиями НАБУ

Киев • УНН

 • 11513 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Объявление подозрения за похищение человека и вымогательство для экс-нардепа и экс-президента корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю не имеет ничего общего с расследованием коррупционных преступлений, в которых он фигурирует. Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, информирует УНН.

Нацполиция: новое подозрение Микитасю не имеет ничего общего с коррупционными расследованиями НАБУ

"Фигуранту объявили о подозрении в совершении двух тяжких преступлений - похищение человека и вымогательство. Любые манипуляции на эту тему могут быть расценены как вмешательство в деятельность правоохранительных органов. Подчеркиваем, что в соответствии со ст. 222 Уголовно-процессуального кодекса Украины, "сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным". Именно поэтому публично обнародована только часть доказательств, собранных полицейскими в рамках досудебного расследования. Эта доказательная база стала основанием для объявления по согласованию с процессуальным руководителем подозрения Максиму Микитасю в совершении тяжких преступлений - похищении человека и вымогательстве", - говорится в сообщении.

Указывается, что уголовное производство, где фигурирует Максим Микитась и которое расследуют следственные подразделения Национальной полиции, "не имеет ничего общего с уголовными производствами, досудебное расследование которых по подследственности осуществляют другие правоохранительные органы".

Также в Нацполиции напомнили, что согласно ст. 40 Уголовно-процессуального кодекса Украины, "следователь, осуществляя свои полномочия в соответствии с требованиями закона, является самостоятельным в своей процессуальной деятельности, вмешательство в которую лиц, не имеющих на то законных полномочий, запрещается".

"Национальная полиция Украины призывает не манипулировать информацией, поскольку досудебное расследование продолжается. Проводятся следственные действия, санкционированные прокуратурой и судом", - резюмировали правоохранители.

Как сообщалось ранее в УНН, по словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, полиция и прокуратура будут просить арестовать Микитася.

Напомним, экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю, который фигурирует в деле о махинациях с жильем для Нацгвардии, сообщили о подозрении в еще одном производстве - о похищении человека.

В ответ - в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что вручение Национальной полицией Украины экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю подозрения в заказе похищения юриста в Киеве может использоваться как инструмент давления на него и ради блокирования расследований бюро.

Также в НАБУ напомнили, что Микитась является обличителем, который предоставил детективам НАБУ информацию о коррупции в высших эшелонах власти. По одному из исследованных фактов заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления.

Как сообщалось, Микитася отпустили под домашний арест, поскольку он пошел на сделку со следствием по делу о завладении имуществом Нацгвардии.

Напомним, что экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.) УК Украины.

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