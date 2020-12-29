Нацполіція: нова підозра Микитасю не має нічого спільного із корупційними розслідуваннями НАБУ

"Фігуранту оголосили про підозру у вчиненні двох тяжких злочинів - викрадення людини та вимагання. Будь-які маніпуляції на цю тему можуть бути розцінені як втручання у діяльність правоохоронного органу. Наголошуємо, що, відповідно до ст. 222 Кримінального процесуального кодексу України, "відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим". Саме тому публічно оприлюднена лише частина доказів, зібраних поліцейськими у рамках досудового розслідування. Ця доказова база стала підставою для оголошення за погодженням із процесуальним керівником підозри Максиму Микитасю у вчиненні тяжких злочинів - викраденні людини та вимаганні", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що кримінальне провадження, де фігурує Максим Микитась і яке розслідують слідчі підрозділи Національної поліції, "не має нічого спільного з кримінальними провадженнями, досудове розслідування яких за підслідністю здійснюють інші правоохоронні органи".

Також у Нацполіції нагадали, що згідно зі ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України, "слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється".

"Національна поліція України закликає не маніпулювати інформацією, оскільки досудове розслідування триває. Проводяться слідчі дії, санкціоновані прокуратурою та судом", - резюмували правоохоронці.

Як повідомлялося раніше в УНН, за словами заступника голови МВС Антона Геращенка, поліція та прокуратура проситимуть арештувати Микитася.

Нагадаємо, експрезиденту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю, який фігурує у справі щодо махінацій із житлом для Нацгвардії, повідомили про підозру у ще одному провадженні - щодо викрадення людини.

У відповідь - в Національному антикорупційному бюро України заявили, що вручення Національною поліцією України експрезиденту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю підозри у замовленні викрадення юриста у Києві може використовуватися як інструмент тиску на нього та задля блокування розслідувань бюро.

Також у НАБУ нагадали, що Микитась є викривачем, який надав детективам НАБУ інформацію щодо корупції у вищих ешелонах влади. За одним із досліджених фактів заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину.

Як повідомлялося, Микитася відпустили під домашній арешт, адже він пішов на угоду зі слідством у справі про заволодіння майном Нацгвардії.

Нагадаємо, що експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем — ред.) КК України.