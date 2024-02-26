Нацкомиссия по ценным бумагам утвердила выпуск акций "Энергоатома"

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку засвидетельствовала выпуск простых именных акций АО НАЭК "Энергоатом". Об этом со ссылкой на Правительственный портал пишет УНН.

Детали

Соответствующие данные внесены в Государственный реестр выпусков ценных бумаг.

Этот процесс финализирует преобразование госпредприятия в акционерное общество для более эффективного управления. Оно свидетельствует для наших международных партнеров и общественности намерения Правительства продолжать корпоративную реформу, менять подходы к использованию потенциала предприятий государственной собственности - резюмировала первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Дополнение

В декабре прошлого года Кабмин поддержал создание акционерного общества "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом". Также Кабинет Министров утвердил устав акционерного общества, положение о наблюдательном совете и положение о принципах формирования наблюдательного совета.

Напомним

НАПК проверяет образ жизни президента "Энергоатома" Котина после того, как расследование выявило незадекларированные приобретения имущества его тещей.