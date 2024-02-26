Нацкомиссия по ценным бумагам утвердила выпуск акций "Энергоатома"
Киев • УНН
Национальная комиссия по ценным бумагам одобрила выпуск акций НАЭК "Энергоатом", завершив его преобразование в акционерное общество
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку засвидетельствовала выпуск простых именных акций АО НАЭК "Энергоатом". Об этом со ссылкой на Правительственный портал пишет УНН.
Детали
Соответствующие данные внесены в Государственный реестр выпусков ценных бумаг.
Этот процесс финализирует преобразование госпредприятия в акционерное общество для более эффективного управления. Оно свидетельствует для наших международных партнеров и общественности намерения Правительства продолжать корпоративную реформу, менять подходы к использованию потенциала предприятий государственной собственности
Дополнение
В декабре прошлого года Кабмин поддержал создание акционерного общества "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом". Также Кабинет Министров утвердил устав акционерного общества, положение о наблюдательном совете и положение о принципах формирования наблюдательного совета.
Напомним
НАПК проверяет образ жизни президента "Энергоатома" Котина после того, как расследование выявило незадекларированные приобретения имущества его тещей.
Нацкомиссия по ценным бумагам утвердила выпуск акций "Энергоатома"
Национальная комиссия по ценным бумагам одобрила выпуск акций НАЭК "Энергоатом", завершив его преобразование в акционерное общество.
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