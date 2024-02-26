Нацкомиссия по ценным бумагам утвердила выпуск акций "Энергоатома"

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
  •  50448 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
  •  102888 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
  •  103956 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
  •  106207 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
  •  132562 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
  •  146589 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
  •  135580 просмотра

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
  •  131130 просмотра

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну
  •  127279 просмотра

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский
  •  114105 просмотра

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Нацкомиссия по ценным бумагам утвердила выпуск акций "Энергоатома"

Нацкомиссия по ценным бумагам утвердила выпуск акций "Энергоатома"

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 11:17  •  12277 просмотра

Read in English

Национальная комиссия по ценным бумагам одобрила выпуск акций НАЭК "Энергоатом", завершив его преобразование в акционерное общество

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку засвидетельствовала выпуск простых именных акций АО НАЭК "Энергоатом". Об этом со ссылкой на Правительственный портал пишет УНН.

Детали 

Соответствующие данные внесены в Государственный реестр выпусков ценных бумаг.

Этот процесс финализирует преобразование госпредприятия в акционерное общество для более эффективного управления. Оно свидетельствует для наших международных партнеров и общественности намерения Правительства продолжать корпоративную реформу, менять подходы к использованию потенциала предприятий государственной собственности

- резюмировала первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Дополнение

В декабре прошлого года Кабмин поддержал создание акционерного общества "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом". Также Кабинет Министров утвердил устав акционерного общества, положение о наблюдательном совете и положение о принципах формирования наблюдательного совета.

Напомним

НАПК проверяет образ жизни президента "Энергоатома" Котина после того, как расследование выявило незадекларированные приобретения имущества его тещей.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ЭкономикаПолитика
Нацкомісія з цінних паперів затвердила випуск акцій "Енергоатому"
The National Securities and Stock Market Commission approved the issue of Energoatom shares
Новости по теме

Нацкомиссия по ценным бумагам утвердила выпуск акций "Энергоатома"

Национальная комиссия по ценным бумагам одобрила выпуск акций НАЭК "Энергоатом", завершив его преобразование в акционерное общество.

Экономика •   •  12277 просмотра
Нацкомиссия по ценным бумагам утвердила выпуск акций "Энергоатома"

Враг подтянул росгвардейцев на границу вблизи Купянска - Евлаш о ситуации на Харьковском направлении

Противник подтянул на Купянское направление резервы росгвардии, чтобы усилить свой кордон и не допустить прорыва украинских диверсантов, опасаясь повторения прошлогодней активной диверсионной деятельности в этом районе.

Война •   •  12806 просмотра
Враг подтянул росгвардейцев на границу вблизи Купянска - Евлаш о ситуации на Харьковском направлении

россия продолжит использовать энергию как оружие - британская разведка

Британская разведка пришла к выводу, что россия, вероятно, продолжит использовать энергию как оружие.

Война •   •  15652 просмотра
россия продолжит использовать энергию как оружие - британская разведка

Из банковской семьи Ротшильдов: в возрасте 87 лет умер финансист Джейкоб Ротшильд

Лорд Джейкоб Ротшильд, выдающийся британский финансист и член банковской семьи Ротшильдов, умер в возрасте 87 лет.

Экономика •   •  10026 просмотра
Из банковской семьи Ротшильдов: в возрасте 87 лет умер финансист Джейкоб Ротшильд

На деоккупированной Херсонщине обнаружено и обезврежено более 150 тысяч взрывоопасных предметов

Саперы обследовали 210 476,7 га территории деоккупированной Херсонской области, обнаружили и обезвредили более 150 тысяч взрывоопасных предметов.

Общество •   •  13877 просмотра
На деоккупированной Херсонщине обнаружено и обезврежено более 150 тысяч взрывоопасных предметов

Польские фермеры заблокировали движение на границе с Германией

Польские фермеры заблокировали автомагистраль А2 возле немецкого пограничного перехода до 13:00 в знак протеста против аграрной политики ЕС, угрожая продолжить или начать новые блокады.

Новости Мира •   •  53677 просмотра
Польские фермеры заблокировали движение на границе с Германией

Германия пытается тайно договориться с Индией о закупке снарядов для Украины - СМИ

Германия ведет тайные переговоры с Индией о закупке боеприпасов для поддержки Украины через посредников, поскольку Индия поддерживает дружеские связи с россией.

Война •   •  50333 просмотра
Германия пытается тайно договориться с Индией о закупке снарядов для Украины - СМИ

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Существует глобальный дефицит боеприпасов из-за нехватки пороха, вызванной повышенным спросом во время войны в Украине, что делает закупку снарядов очень сложной.

Война •   •  102888 просмотра
Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

россияне обстреляли прифронтовое село на Запорожье, ранены двое мужчин - ОВА

Двое мужчин получили ранения в результате обстрела российской артиллерией прифронтового села Приморское Васильковского района.

Война •   •  40609 просмотра
россияне обстреляли прифронтовое село на Запорожье, ранены двое мужчин - ОВА

В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГа

В Украине объявили ракетную угрозу после взлета самолета МиГ-31К рф. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.

Война •   •  37724 просмотра
В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГа