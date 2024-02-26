Нацкомісія з цінних паперів затвердила випуск акцій "Енергоатому"
Київ • УНН
Національна комісія з цінних паперів схвалила випуск акцій НАЕК "Енергоатом", завершивши його перетворення на акціонерне товариство
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчила випуск простих іменних акцій АТ НАЕК "Енергоатом". Про це з посиланням на Урядовий портал пише УНН.
Деталі
Відповідні дані внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.
Цей процес фіналізує перетворення держпідприємства на акціонерне товариство для більш ефективного управління. Воно засвідчує для наших міжнародних партнерів та громадськості наміри Уряду продовжувати корпоративну реформу, змінювати підходи до використання потенціалу підприємств державної власності
Доповнення
У грудні милого року Кабмін підтримав створення акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".
Також Кабінет Міністрів затвердив статут акціонерного товариства, положення про наглядову раду та положення про принципи формування наглядової ради.
Нагадаємо
НАЗК перевіряє спосіб життя президента "Енергоатому" Котіна після того, як розслідування виявило незадекларовані придбання майна його тещею.