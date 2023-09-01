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Нацбанк запустил сайт по финансовой грамотности "Гаразд"

Нацбанк запустил сайт по финансовой грамотности "Гаразд"

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября.УНН. Национальный банк Украины презентовал сайт по финансовой грамотности “Гаразд”. Его запуск – один из шагов на пути по повышению финансовой осведомленности и защиты прав клиентов финансовых учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передает УНН.

Детали

Образовательный сайт “Гаразд” – это бесплатная онлайн-платформа, благодаря которой украинцы смогут получить уровень финансовых знаний, достаточный для принятия ответственных решений относительно персональных финансов.

Отмечается, что в условиях войны украинцы столкнулись с множеством новых вызовов, решение которых требует определенного уровня финансовой осведомленности и знаний по управлению личными финансами. Среди них:

  • рост количества случаев платежного мошенничества,
  • киберпреступлений и социального инжиниринга,
  • необходимость сохранения стоимости сбережений,
  • потребность в оптимизации личного или семейного бюджета,
  • необходимость развития навыков финансового риск-менеджмента.

Поэтому главное преимущество сайта по финансовой грамотности – ценностное практическое предложение для каждого украинца, поскольку на платформе потребители финансовых услуг смогут найти реальные решения, которые пригодятся в повседневной жизни: от алгоритма действий по оформлению депозита или кредита до советов по планированию собственного бюджета и финансового воспитания детей.

Структура онлайн-платформы состоит из шести разделов: “Деньги”, “Финансовое планирование”, “Депозиты”, “Кредиты”, “Мошенничество” и “Страхование”. Сайт также имеет две специальные динамические рубрики – ““Лайфхаки” и “Вопросы дня”.

В разделе “Вопросы дня” можно найти ответы на самые распространенные вопросы потребителей по депозитам, кредитам, работе коллекторов, страхованию, мошенничеству с платежными картами и тому подобное.

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В разделе “Лайфхаки” содержатся советы о том, как эффективно пользоваться финансовыми услугами и управлять своими финансами.

На онлайн-ресурсе нет коммерческой рекламы или продвижения финансовых услуг.

Украинские Национальные Новости

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