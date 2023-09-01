Нацбанк запустив сайт із фінансової грамотності "Гаразд"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня.УНН. Національний банк України презентував cайт з фінансової грамотності “Гаразд”. Його запуск – один із кроків на шляху з підвищення фінансованої обізнаності та захисту прав клієнтів фінансових установ. Про це повідомили у пресслужбі НБУ, передає УНН.
Деталі
Освітній сайт “Гаразд” – це безкоштовна онлайн-платформа, завдяки якій українці зможуть здобути рівень фінансових знань, достатній для ухвалення відповідальних рішень щодо персональних фінансів.
Зазначається, що в умовах війни українці зіштовхнулися з безліччю нових викликів, вирішення яких потребує певного рівня фінансової обізнаності та знань з управління особистими фінансами. Серед них:
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- зростання кількості випадків платіжного шахрайства,
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- кіберзлочинів та соціального інжинірингу,
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- необхідність збереження вартості заощаджень,
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- потреба в оптимізації особистого чи сімейного бюджету,
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- необхідність розвитку навичок фінансового ризик-менеджменту.
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Тому головна перевага сайту з фінансової грамотності – ціннісна практична пропозиція для кожного українця, оскільки на платформі споживачі фінансових послуг зможуть знайти реальні рішення, що знадобляться в повсякденному житті: від алгоритму дій щодо оформлення депозиту чи кредиту до порад з планування власного бюджету та фінансового виховання дітей.
Структура онлайн-платформи складається з шести розділів: “Гроші”, “Фінансове планування”, “Депозити”, “Кредити”, “Шахрайство” та “Cтрахування”. Сайт також має дві спеціальні динамічні рубрики – “Лайфхаки” та “Питання дня”.
У розділі “Питання дня” можна знайти відповіді на найпоширеніші запитання споживачів щодо депозитів, кредитів, роботи колекторів, страхування, шахрайства з платіжними картками тощо.
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У розділі “Лайфхаки” містяться поради про те, як ефективно користуватися фінансовими послугами та управляти своїми фінансами.
На онлайн-ресурсі немає комерційної реклами чи просування фінансових послуг.