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"Дружба та братство - найбільше багатство": Україна та Польща випустили спільні пам'ятні монети

"Дружба та братство - найбільше багатство": Україна та Польща випустили спільні пам'ятні монети

Київ • УНН

 • 3990422 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Нацбанк України та Нацбанк Польщі випустили спільний набір із двох срібних пам’ятних монет “Дружба та братство – найбільше багатство”. Його ввели в обіг до Дня Незалежності України, 24 серпня, повідомляє УНН з посиланням на інформацію Національного банку України.

Деталі

Спільні пам’ятні монети складаються з двох срібних пам’ятних монет, які разом утворюють символічну фігуру у формі серця. Їх номінал – 10 гривень та 10 злотих. Монети отримали назву «Дружба та братство – найбільше багатство» і присвячені багаторічній співпраці і дружбі між Україною та Польщею.

Загальний тираж набору – до 10 тисяч штук (по п’ять тисяч штук для кожної країни). Половину тиражу монет було виготовлено Банкнотно-монетним двором НБУ, іншу половину – Польським монетним двором (Mennica Polska S.A.). На них зображені людські фігури, що символізують ситуацію в двох країнах: на українській монеті – війну та опір українського народу; на польській – допомогу, підтримку та співчуття. Створив дизайн цих пам’ятних монет заслужений художник України Володимир Таран.

В Україні придбати набір із двох срібних пам’ятних монет можна буде з 31 серпня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів.

Цитата

“З початку повномасштабного вторгнення польський народ одним із перших підтримав Україну. Дякуємо всьому польському народу за неоціненну допомогу, зокрема, за прихисток мільйонів українців, що рятувалися від жахіть війни. Ми також щиро вдячні Національному банку Польщі за багатоаспектну підтримку, зокрема, відкриття валютної своп-лінії обсягом до 1 млрд дол. США та найоперативнішу організацію обміну готівкової гривні на злотий українським біженцям. Окрема вдячність – за реалізацію цього нумізматичного проєкту, що дав змогу втілити у монетах історію нашої спільної боротьби за європейські цінності, та увічнення українсько-польського братерства”, - сказав голова Національного банку України Андрій Пишний.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сміливість бути українцем: Нацбанк до Дня Незалежності презентував пам’ятні монети

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