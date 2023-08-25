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Сміливість бути українцем: Нацбанк до дня незалежності презентував пам’ятні монети

Київ • УНН

 • 829688 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Нацбанк до Дня Незалежності презентував нові пам’ятні монети "Сміливість бути. UA" номіналом 5 та 10 гривень. Про це повідомили на сайті НБУ, передає УНН.

Цитата

"Вони особливі, адже зазвичай монети присвячуються особистостям, подіям чи якимось суто матеріальним речам. Але ми спробували віднайти щось, що нас об’єднує та є вартим того, щоб бути закарбованим на монеті. І ми знайшли спільну рису, яка є очевидною для всього світу, рису, яка, по суті, стала синонімом слова "українці". Це – сміливість!", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Деталі

Монета номіналом 10 гривень виготовлена зі срібла 925 проби масою 31,1 г (одна тройська унція). Крім того, монета оздоблена локальною позолотою (вміст золота – не менше ніж 0,00009 г). Категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед", діаметр – 38,6 мм.

Тираж срібної монети – до 5 000 штук.

Доповнення

На її аверсі зображено стилізовану композицію, що символізує Україну. Образ Батьківщини втілено в символі тризуба, що перебуває "на вістрі" часу, сучасних трендів, суспільних процесів, уваги світу та творення нової світової історії. На абсолютно дзеркальному тлі розміщено лезо меча; угорі – малий Державний Герб України.

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На реверсі срібної монети міститься композиція, що символізує феномен сміливості та героїчного спротиву українського народу.

"У центрі зображено золотисту зірку, що засяяла новою надією (символічна паралель – Вифлеємська зоря), яка завдяки неймовірній відвазі та рішучості українців зруйнувала непорушний ідеологічний (міфічний) "камінь-бетон" непереможності російської армії, що протягом багатьох десятиліть навіювався російською пропагандою усьому світу, а також вертикальний напис: СМІЛИВІСТЬ БУТИ. UA", - повідомляють в Нацбанку.

Пам’ятна монета з нейзильберу має номінал 5 гривень. Її дизайн повторює загальну стилізовану композицію срібної монети з акцентом зображення аверсу на лезі меча, розміщеного на матовому тлі, як символічний знак готовності українців захищати свою незалежність зі зброєю в руках.

Тираж монети з нейзильберу – 75 000 штук.

Автори ескізів цих знакових пам’ятних монет – київські художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптор – Володимир Атаманчук.

Придбати пам’ятні монети "Сміливість бути. UA" можна вже з 24 серпня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Загалом через інтернет-магазин буде реалізована одна тисяча срібних монет та 15 тисяч монет з нейзильберу, всі вони будуть доступні з першого дня продажу.

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