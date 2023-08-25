Сміливість бути українцем: Нацбанк до дня незалежності презентував пам’ятні монети
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Нацбанк до Дня Незалежності презентував нові пам’ятні монети "Сміливість бути. UA" номіналом 5 та 10 гривень. Про це повідомили на сайті НБУ, передає УНН.
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"Вони особливі, адже зазвичай монети присвячуються особистостям, подіям чи якимось суто матеріальним речам. Але ми спробували віднайти щось, що нас об’єднує та є вартим того, щоб бути закарбованим на монеті. І ми знайшли спільну рису, яка є очевидною для всього світу, рису, яка, по суті, стала синонімом слова "українці". Це – сміливість!", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.
Деталі
Монета номіналом 10 гривень виготовлена зі срібла 925 проби масою 31,1 г (одна тройська унція). Крім того, монета оздоблена локальною позолотою (вміст золота – не менше ніж 0,00009 г). Категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед", діаметр – 38,6 мм.
Тираж срібної монети – до 5 000 штук.
Доповнення
На її аверсі зображено стилізовану композицію, що символізує Україну. Образ Батьківщини втілено в символі тризуба, що перебуває "на вістрі" часу, сучасних трендів, суспільних процесів, уваги світу та творення нової світової історії. На абсолютно дзеркальному тлі розміщено лезо меча; угорі – малий Державний Герб України.
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На реверсі срібної монети міститься композиція, що символізує феномен сміливості та героїчного спротиву українського народу.
"У центрі зображено золотисту зірку, що засяяла новою надією (символічна паралель – Вифлеємська зоря), яка завдяки неймовірній відвазі та рішучості українців зруйнувала непорушний ідеологічний (міфічний) "камінь-бетон" непереможності російської армії, що протягом багатьох десятиліть навіювався російською пропагандою усьому світу, а також вертикальний напис: СМІЛИВІСТЬ БУТИ. UA", - повідомляють в Нацбанку.
Пам’ятна монета з нейзильберу має номінал 5 гривень. Її дизайн повторює загальну стилізовану композицію срібної монети з акцентом зображення аверсу на лезі меча, розміщеного на матовому тлі, як символічний знак готовності українців захищати свою незалежність зі зброєю в руках.
Тираж монети з нейзильберу – 75 000 штук.
Автори ескізів цих знакових пам’ятних монет – київські художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптор – Володимир Атаманчук.
Придбати пам’ятні монети "Сміливість бути. UA" можна вже з 24 серпня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Загалом через інтернет-магазин буде реалізована одна тисяча срібних монет та 15 тисяч монет з нейзильберу, всі вони будуть доступні з першого дня продажу.