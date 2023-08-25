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Смелость быть украинцем: Нацбанк ко дню независимости презентовал памятные монеты

Смелость быть украинцем: Нацбанк ко дню независимости презентовал памятные монеты

Киев • УНН

 • 829685 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Нацбанк ко Дню Независимости презентовал новые памятные монеты "Смелость быть. UA" номиналом 5 и 10 гривен. Об этом сообщили на сайте НБУ, передает УНН.

Цитата

"Они особенные, ведь обычно монеты посвящаются личностям, событиям или каким-то чисто материальным вещам. Но мы попытались найти что-то, что нас объединяет и стоит того, чтобы быть запечатленным на монете. И мы нашли общую черту, которая является очевидной для всего мира, черту, которая, по сути, стала синонимом слова "украинцы". Это – смелость!", – отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Детали

Монета номиналом 10 гривен изготовлена из серебра 925 пробы массой 31,1 г (одна тройская унция). Кроме того, монета украшена локальной позолотой (содержание золота – не менее 0,00009 г). Категория качества чеканки – "специальный анциркулейтед", диаметр – 38,6 мм.

Тираж серебряной монеты – до 5 000 штук.

Дополнение

На ее аверсе изображена стилизованная композиция, символизирующая Украину. Образ Родины воплощен в символе трезубца, который находится "на острие" времени, современных трендов, общественных процессов, внимания мира и создания новой мировой истории. На абсолютно зеркальном фоне размещено лезвие меча; вверху – малый Государственный Герб Украины.

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На реверсе серебряной монеты содержится композиция, символизирующая феномен смелости и героического сопротивления украинского народа.

"В центре изображена золотистая звезда, засияла новой надеждой (символическая параллель – Вифлеемская звезда), которая благодаря невероятной отваге и решимости украинцев разрушила незыблемый идеологический (мифический) "камень-бетон" непобедимости российской армии, который в течение многих десятилетий внушался российской пропагандой всему миру, а также вертикальная надпись: СМЕЛОСТЬ БЫТЬ. UA", - сообщают в Нацбанке.

Памятная монета из нейзильбера имеет номинал 5 гривен. Ее дизайн повторяет общую стилизованную композицию серебряной монеты с акцентом изображения аверса на лезвии меча, размещенного на матовом фоне, как символический знак готовности украинцев защищать свою независимость с оружием в руках.

Тираж монеты из нейзильбера – 75 000 штук.

Авторы эскизов этих знаковых памятных монет – киевские художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульптор – Владимир Атаманчук.

Приобрести памятные монеты "Смелость быть. UA" можно уже с 24 августа 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. Всего через интернет-магазин будет реализована одна тысяча серебряных монет и 15 тысяч монет из нейзильбера, все они будут доступны с первого дня продажи.

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