"Дружба и братство - самое большое богатство": Украина и Польша выпустили совместные памятные монеты

ukru
19:26 • 18812 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 66171 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 101750 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 102568 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 92344 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 85993 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 108346 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130714 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 167369 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 198715 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

13 марта, 10:56 • 39609 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 107669 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 102582 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 100767 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 36088 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 167371 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 198716 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 141220 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 147846 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 184419 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 36095 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 100768 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119402 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155172 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162096 просмотра
Актуальное
"Дружба и братство - самое большое богатство": Украина и Польша выпустили совместные памятные монеты

"Дружба и братство - самое большое богатство": Украина и Польша выпустили совместные памятные монеты

Киев • УНН

 • 3990420 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Нацбанк Украины и Нацбанк Польши выпустили совместный набор из двух серебряных памятных монет “Дружба и братство – самое большое богатство”. Его ввели в обращение ко Дню Независимости Украины, 24 августа, сообщает УНН со ссылкой на информацию Национального банка Украины.

Детали

Совместные памятные монеты состоят из двух серебряных памятных монет, которые вместе образуют символическую фигуру в форме сердца. Их номинал – 10 гривен и 10 злотых. Монеты получили название «Дружба и братство – самое большое богатство» и посвящены многолетнему сотрудничеству и дружбе между Украиной и Польшей.

Общий тираж набора – до 10 тысяч штук (по пять тысяч штук для каждой страны). Половину тиража монет было изготовлено Банкнотно-монетным двором НБУ, другую половину – Польским монетным двором (Mennica Polska S.A.). На них изображены человеческие фигуры, символизирующие ситуацию в двух странах: на украинской монете – войну и сопротивление украинского народа; на польской – помощь, поддержку и сочувствие. Создал дизайн этих памятных монет заслуженный художник Украины Владимир Таран.

В Украине приобрести набор из двух серебряных памятных монет можно будет с 31 августа 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов.

Цитата

“С начала полномасштабного вторжения польский народ одним из первых поддержал Украину. Благодарим весь польский народ за неоценимую помощь, в частности, за приют миллионов украинцев, спасавшихся от ужасов войны. Мы также искренне благодарны Национальному банку Польши за многоаспектную поддержку, в частности, открытие валютной своп-линии в размере до 1 млрд долл. США и оперативную организацию обмена наличной гривны на злотый украинским беженцам. Отдельная благодарность – за реализацию этого нумизматического проекта, который позволил воплотить в монетах историю нашей общей борьбы за европейские ценности, и увековечение украинско-польского братства”, - сказал председатель Национального банка Украины Андрей Пышный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смелость быть украинцем: Нацбанк ко Дню Независимости презентовал памятные монеты

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Мультимедиа

Обратиться по вопросам размещения рекламы