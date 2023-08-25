"Дружба и братство - самое большое богатство": Украина и Польша выпустили совместные памятные монеты
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Нацбанк Украины и Нацбанк Польши выпустили совместный набор из двух серебряных памятных монет “Дружба и братство – самое большое богатство”. Его ввели в обращение ко Дню Независимости Украины, 24 августа, сообщает УНН со ссылкой на информацию Национального банка Украины.
Детали
Совместные памятные монеты состоят из двух серебряных памятных монет, которые вместе образуют символическую фигуру в форме сердца. Их номинал – 10 гривен и 10 злотых. Монеты получили название «Дружба и братство – самое большое богатство» и посвящены многолетнему сотрудничеству и дружбе между Украиной и Польшей.
Общий тираж набора – до 10 тысяч штук (по пять тысяч штук для каждой страны). Половину тиража монет было изготовлено Банкнотно-монетным двором НБУ, другую половину – Польским монетным двором (Mennica Polska S.A.). На них изображены человеческие фигуры, символизирующие ситуацию в двух странах: на украинской монете – войну и сопротивление украинского народа; на польской – помощь, поддержку и сочувствие. Создал дизайн этих памятных монет заслуженный художник Украины Владимир Таран.
В Украине приобрести набор из двух серебряных памятных монет можно будет с 31 августа 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов.
Цитата
“С начала полномасштабного вторжения польский народ одним из первых поддержал Украину. Благодарим весь польский народ за неоценимую помощь, в частности, за приют миллионов украинцев, спасавшихся от ужасов войны. Мы также искренне благодарны Национальному банку Польши за многоаспектную поддержку, в частности, открытие валютной своп-линии в размере до 1 млрд долл. США и оперативную организацию обмена наличной гривны на злотый украинским беженцам. Отдельная благодарность – за реализацию этого нумизматического проекта, который позволил воплотить в монетах историю нашей общей борьбы за европейские ценности, и увековечение украинско-польского братства”, - сказал председатель Национального банка Украины Андрей Пышный.
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