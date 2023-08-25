"Дружба и братство - самое большое богатство": Украина и Польша выпустили совместные памятные монеты

Детали

Совместные памятные монеты состоят из двух серебряных памятных монет, которые вместе образуют символическую фигуру в форме сердца. Их номинал – 10 гривен и 10 злотых. Монеты получили название «Дружба и братство – самое большое богатство» и посвящены многолетнему сотрудничеству и дружбе между Украиной и Польшей.

Общий тираж набора – до 10 тысяч штук (по пять тысяч штук для каждой страны). Половину тиража монет было изготовлено Банкнотно-монетным двором НБУ, другую половину – Польским монетным двором (Mennica Polska S.A.). На них изображены человеческие фигуры, символизирующие ситуацию в двух странах: на украинской монете – войну и сопротивление украинского народа; на польской – помощь, поддержку и сочувствие. Создал дизайн этих памятных монет заслуженный художник Украины Владимир Таран.

В Украине приобрести набор из двух серебряных памятных монет можно будет с 31 августа 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов.

Цитата

“С начала полномасштабного вторжения польский народ одним из первых поддержал Украину. Благодарим весь польский народ за неоценимую помощь, в частности, за приют миллионов украинцев, спасавшихся от ужасов войны. Мы также искренне благодарны Национальному банку Польши за многоаспектную поддержку, в частности, открытие валютной своп-линии в размере до 1 млрд долл. США и оперативную организацию обмена наличной гривны на злотый украинским беженцам. Отдельная благодарность – за реализацию этого нумизматического проекта, который позволил воплотить в монетах историю нашей общей борьбы за европейские ценности, и увековечение украинско-польского братства”, - сказал председатель Национального банка Украины Андрей Пышный.

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