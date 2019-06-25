Нацбанк выпустит в обращение монеты номиналом 5 гривен и 10 гривен

"В 2019 году мы выпустим в оборот монеты номиналом 5 гривен, в 2020 - 10 гривен", - сказал Смолый.



Как сообщал УНН, НБУ осенью введет в обращение новую купюру номиналом 1000 гривен.



Кроме того, монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут выведены из обращения с 1 октября 2019 года .



Напоминаем, весной в НБУ назвали купюры, которые чаще всего подделывали в прошлом году.