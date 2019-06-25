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Нацбанк випустить в обіг монети номіналом 5 гривень та 10 гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Національний банк України випустить в обіг монети номіналом 5 гривень у 2019 році, 10 гривень - у 2020 році. Про це повідомив журналістам голова НБУ Яків Смолій під час брифінгу, передає УНН.

Нацбанк випустить в обіг монети номіналом 5 гривень та 10 гривень

"У 2019 році ми випустимо в обіг монети номіналом 5 гривень, у 2020 - 10 гривень", - сказав Смолій.

Як повідомляв УНН, НБУ восени введе в обіг нову купюру номіналом 1000 гривень

Крім того, монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні та будуть виведені з обігу з 1 жовтня 2019 року

Нагадуємо, весною у НБУ назвали купюри, які найчастіше підробляли минулого року.

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