НАТО укрепляет восточный фланг кораблями и самолетами на фоне российской угрозы

КИЕВ. 24 января. УНН. Союзники по НАТО приводят свои силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и реактивные самолеты в места дислокации в Восточной Европе, укрепляя сдерживание и оборону в условиях, когда Россия продолжает наращивать свои военные силы в Украине и вокруг нее. Об этом сказано в распространенном в понедельник пресс-релизе Альянса, пишет УНН.