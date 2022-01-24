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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Шахед-136

НАТО зміцнює східний фланг кораблями та літаками на тлі російської загрози

НАТО зміцнює східний фланг кораблями та літаками на тлі російської загрози

Київ • УНН

 • 31289 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Союзники НАТО приводять свої сили в стан готовності і направляють додаткові кораблі та реактивні літаки до місць дислокації у Східній Європі, зміцнюючи стримування та оборону в умовах, коли Росія продовжує нарощувати свої військові сили в Україні та навколо неї. Про це сказано у поширеному в понеділок пресрелізі Альянсу, пише УНН.

Цитата:

"Я вітаю союзників, які надають додаткові сили НАТО. НАТО продовжуватиме вживати всіх необхідних заходів для захисту та оборони всіх союзників, у тому числі шляхом посилення східної частини Альянсу. Ми завжди реагуватимемо на будь-яке погіршення умов нашої безпеки, у тому числі шляхом зміцнення нашої колективної оборони", - заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Деталі

Повідомляється, що за останні дні низка союзників зробила заяви про поточне або майбутнє розгортання додаткових сил.

Так, Данія направляє фрегат у Балтійське море і збирається направити чотири винищувачі F-16 до Литви для підтримки місії НАТО з охорони повітряного простору в регіоні.

Іспанія спрямовує кораблі, які приєднаються до військово-морських сил НАТО, та розглядає можливість відправлення винищувачів до Болгарії. Франція висловила готовність направити сили до Румунії під командуванням НАТО.

Нідерланди з квітня направляють два винищувачі F-35 до Болгарії для підтримки повітряно-поліцейської діяльності НАТО в регіоні, а також приводять у готовність корабель і наземні підрозділи для Сил реагування НАТО. Сполучені Штати також дали зрозуміти, що розглядають можливість збільшення своєї військової присутності у східній частині Альянсу.

Довідково

НАТО є оборонним союзом. У відповідь на незаконну анексію Росією Криму в 2014 році НАТО посилило свою присутність у східній частині Альянсу, зокрема за допомогою чотирьох багатонаціональних бойових груп в Естонії, Латвії, Литві та Польщі.

Ці підрозділи, очолювані Великою Британією, Канадою, Німеччиною та США відповідно, є багатонаціональними та боєздатними. Їхня присутність дає зрозуміти, що напад на одного союзника буде розглядатися як напад на весь Альянс. До 2014 року у східній частині Альянсу не було сил НАТО.

Доповнення

Росія на тлі військового нарощування поблизу українських кордонів направила США та НАТО пропозиції щодо безпеки в Європі 17 грудня. Вимоги Москви включають заборону вступу України до НАТО, вето Кремля на розміщення військових сил НАТО у колишніх радянських республіках та припинення військових навчань поблизу її кордонів.

Окрім того, пізніше голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що так звані гарантії безпеки, яких вимагає Росія, передбачають повернення НАТО до конфігурації 1997 року. Це передбачає виведення сил Альянсу з території Болгарії та Румунії, які на той час не були членами НАТО, сказав Лавров.

Болгарія та Румунія вже відповіли на ці заяви.

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