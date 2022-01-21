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Шахед-136

Росія вимагає виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії у своїх "гарантіях безпеки"

Росія вимагає виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії у своїх "гарантіях безпеки"

Київ • УНН

 • 23462 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Так звані "гарантії безпеки", яких вимагає Росія, передбачає повернення НАТО до конфігурації 1997 року. Це передбачає виведення сил Альянсу з території Болгарії та Румунії, які на той час членами НАТО не були. Про це письмово повідомив журналістам голова МЗС РФ Сергій Лавров, відповіді міністра опубліковані на сайті МЗС, пише УНН.

Так, у Лаврова запитали, що означає для Болгарії та Румунії вимога Росії, що НАТО має повернутись до конфігурації 1997 року.

Цитата:

“Згаданий Вами один із опорних елементів наших ініціатив свідомо сформульований гранично чітко і не допускає жодних двояких тлумачень. Йдеться про виведення іноземних сил, техніки та озброєнь та інші кроки з метою повернення до конфігурації станом на 1997 рік на території країн, які не були членами НАТО на зазначену дату. До них належать і Болгарія, і Румунія”, — заявив міністр.

Доповнення

Росія та Захід зайняли безкомпромісну позицію під час переговорів минулого тижня, щоб обговорити напруженість навколо України. У той час, як Москва вимагала зупинити розширення НАТО, Вашингтон та його союзники категорично відкинули такі вимоги.

Переговори Росія-США минулого понеділка в Женеві та зустріч Росія-НАТО минулої середи в Брюсселі не змогли скоротити розрив у позиціях, хоча сторони залишили відкритою можливість для майбутніх переговорів щодо контролю над озброєнням і щодо способів запобігання військовим інцидентам між Росією та Заходом, зазначають оглядачі.

Переговори відбуваються на тлі того, як українська влада та західні партнери звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

17 грудня Росія надіслала США та НАТО пропозиції щодо безпеки у Східній Європі, які, на її думку, необхідні для ослаблення напруженості навколо України. Вимоги Москви включають заборону вступу України до НАТО, вето Кремля на розміщення військових сил НАТО в колишніх радянських республіках та припинення військових навчань поблизу її кордонів.

Переговори з РФ відбулися зі США, НАТО та ОБСЄ — у межах російсько-американського діалогу на високому рівні у Женеві 10 січня, потім на засіданні Ради Росія-НАТО 12 січня, а 13 січня у Відні на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

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