Росія вимагає виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії у своїх "гарантіях безпеки"

Так, у Лаврова запитали, що означає для Болгарії та Румунії вимога Росії, що НАТО має повернутись до конфігурації 1997 року.

Цитата:

“Згаданий Вами один із опорних елементів наших ініціатив свідомо сформульований гранично чітко і не допускає жодних двояких тлумачень. Йдеться про виведення іноземних сил, техніки та озброєнь та інші кроки з метою повернення до конфігурації станом на 1997 рік на території країн, які не були членами НАТО на зазначену дату. До них належать і Болгарія, і Румунія”, — заявив міністр.

Доповнення

Росія та Захід зайняли безкомпромісну позицію під час переговорів минулого тижня, щоб обговорити напруженість навколо України. У той час, як Москва вимагала зупинити розширення НАТО, Вашингтон та його союзники категорично відкинули такі вимоги.

Переговори Росія-США минулого понеділка в Женеві та зустріч Росія-НАТО минулої середи в Брюсселі не змогли скоротити розрив у позиціях, хоча сторони залишили відкритою можливість для майбутніх переговорів щодо контролю над озброєнням і щодо способів запобігання військовим інцидентам між Росією та Заходом, зазначають оглядачі.

Переговори відбуваються на тлі того, як українська влада та західні партнери звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

17 грудня Росія надіслала США та НАТО пропозиції щодо безпеки у Східній Європі, які, на її думку, необхідні для ослаблення напруженості навколо України. Вимоги Москви включають заборону вступу України до НАТО, вето Кремля на розміщення військових сил НАТО в колишніх радянських республіках та припинення військових навчань поблизу її кордонів.

Переговори з РФ відбулися зі США, НАТО та ОБСЄ — у межах російсько-американського діалогу на високому рівні у Женеві 10 січня, потім на засіданні Ради Росія-НАТО 12 січня, а 13 січня у Відні на засіданні Постійної ради ОБСЄ.