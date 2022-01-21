Россия требует вывода сил НАТО из Болгарии и Румынии в своих "гарантиях безопасности"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Так называемые "гарантии безопасности", которых требует Россия, предусматривает возвращение НАТО к конфигурации 1997 года. Это предусматривает вывод сил Альянса с территории Болгарии и Румынии, которые в то время членами НАТО не были. Об этом письменно сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, ответы министра опубликованы на сайте МИД, пишет УНН.
Так, у Лаврова спросили, что означает для Болгарии и Румынии требование России, что НАТО должно вернуться к конфигурации 1997 года.
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"Упомянутый Вами один из опорных элементов наших инициатив сознательно сформулирован предельно четко и не допускает каких-либо двояких толкований. Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 г. на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния", - заявил министр.
Дополнение
Россия и Запад заняли бескомпромиссную позицию во время переговоров на прошлой неделе, чтобы обсудить напряженность вокруг Украины. В то время как Москва требовала остановить расширение НАТО, Вашингтон и его союзники категорически отвергли такие требования.
Переговоры Россия-США в минувший понедельник в Женеве и встреча Россия-НАТО в минувшую среду в Брюсселе не смогли сократить разрыв в позициях, хотя стороны оставили открытой возможность для будущих переговоров по контролю над вооружением и относительно способов предотвращения военных инцидентов между Россией и Западом, отмечают обозреватели.
Переговоры проходят на фоне того, как украинские власти и западные партнеры обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.
17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.
Переговоры с РФ состоялись с США, НАТО и ОБСЕ - в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января, а 13 января в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ.