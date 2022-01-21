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15 марта, 19:03 • 106429 просмотра

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15 марта, 13:44 • 142762 просмотра

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Болгария ответила РФ: принимает решения о своей обороне с союзниками по НАТО

Болгария ответила РФ: принимает решения о своей обороне с союзниками по НАТО

Киев • УНН

 • 17679 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Болгария принимает решения о своих оборонительных планах в координации со своими союзниками по Организации Североатлантического договора, заявил премьер-министр страны Кирилл Петков в пятницу после того, как Россия заявила, что ее требования о "гарантиях безопасности" включают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата:

“Болгария — суверенная страна, которая давно сделала свой выбор, став членом НАТО. Таким образом, мы одни решаем организовать оборону нашей страны в координации с нашими партнерами”, — сказал Петков парламенту.

Он сказал, что Североатлантический договор не предусматривает низшей категории стран-участниц, в отношении которых коллективная оборона должна применяться выборочно или ограничено.

Что было ранее

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что так называемые "гарантии безопасности", которых требует Россия, предусматривают возвращение НАТО к конфигурации 1997 года. Это предполагает вывод сил Альянса с территории Болгарии и Румынии, которые в то время членами НАТО не были, сказал Лавров.

Румыния уже назвала требования России "неприемлемыми", и что они "не могут быть предметом обсуждения".

Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Европе 17 декабря. Требования Москвы также включают запрет вступления Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

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