Болгария ответила РФ: принимает решения о своей обороне с союзниками по НАТО

КИЕВ. 21 января. УНН. Болгария принимает решения о своих оборонительных планах в координации со своими союзниками по Организации Североатлантического договора, заявил премьер-министр страны Кирилл Петков в пятницу после того, как Россия заявила, что ее требования о "гарантиях безопасности" включают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, пишет УНН со ссылкой на Reuters.