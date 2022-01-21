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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Болгарія відповіла РФ: ухвалює рішення про свою оборону із союзниками по НАТО

Болгарія відповіла РФ: ухвалює рішення про свою оборону із союзниками по НАТО

Київ • УНН

 • 17688 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Болгарія ухвалює рішення про свої оборонні плани в координації зі своїми союзниками з Організації Північноатлантичного договору, заявив прем'єр-міністр країни Кирил Петков у п'ятницю після того, як Росія заявила, що її вимоги щодо "гарантій безпеки" включають виведення сил НАТО з Болгарії і Румунії, пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата:

“Болгарія — суверенна країна, яка давно зробила свій вибір, ставши членом НАТО. Таким чином, ми єдині вирішуємо організувати оборону нашої країни в координації з нашими партнерами”, — сказав Петков парламенту.

Він сказав, що Північноатлантичний договір не передбачає нижчої категорії країн-учасниць, щодо яких колективна оборона повинна застосовуватися вибірково або обмежено.

Що було раніше

Голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що так звані "гарантії безпеки", яких вимагає Росія, передбачають повернення НАТО до конфігурації 1997 року. Це передбачає виведення сил Альянсу з території Болгарії та Румунії, які на той час членами НАТО не були, сказав Лавров.

Румунія вже назвала вимоги Росії "неприйнятними", і що вони "не можуть бути предметом обговорення".

Росія надіслала США та НАТО пропозиції щодо безпеки у Європі 17 грудня. Вимоги Москви також включають заборону вступу України до НАТО, вето Кремля на розміщення військових сил НАТО в колишніх радянських республіках та припинення військових навчань поблизу її кордонів.

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