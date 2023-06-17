НАТО создало центр безопасности морской инфраструктуры из-за угрозы российских диверсий

Цитата

«Российские корабли активно картографировали нашу критическую подводную инфраструктуру. Есть повышенное беспокойство, что россия может нацелиться на подводные кабели и другую критическую инфраструктуру, пытаясь нарушить жизнь Запада», — сказал он журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Детали

НАТО подтолкнули к действиям очевидные атаки на два газопровода Балтийского моря в сентябре.

«Мы не сможем обеспечить присутствие НАТО также на этих тысячах километров подводной инфраструктуры», — заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после председательства на заседании.

«Но мы можем быть лучшими в сборе… разведданных, обмене информацией, с’соединении точек, потому что в частном секторе также есть много информации» о движении кораблей и морском наблюдении, добавил он.

Вместо того, чтобы пытаться наблюдать за всем этим, новый центр и союзники по НАТО сосредотачиваются на зонах высокого риска. Трубопроводы на мелководье, к которым легко добраться дайверам, являются значительно уязвимыми. Потенциальное повреждение кабелей данных можно легче уменьшить, просто впустив больше кабелей.

Какой бы ни была цель, НАТО считает, что важно ловить диверсантов, когда они готовят свои атаки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАТО не удалось утвердить первые оборонные планы со времен холодной войны - Reuters