НАТО створило центр безпеки морської інфраструктури через загрозу російських диверсій
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. НАТО запустило новий центр у п’ятницю для захисту підводних трубопроводів і кабелів після досі нерозкритої очевидної атаки на трубопроводи Nord Stream і на тлі занепокоєння, що росія наносить на карту життєво важливу західну інфраструктуру для енергетики та Інтернету у водах навколо Європи, повідомляє AP News, пише УНН.
Цитата
«Російські кораблі активно картографували нашу критичну підводну інфраструктуру. Є підвищене занепокоєння, що росія може націлитися на підводні кабелі та іншу критичну інфраструктуру, намагаючись порушити життя Заходу», — сказав він журналістам у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
Деталі
НАТО підштовхнули до дій очевидні атаки на два газопроводи Балтійського моря у вересні.
«Ми не зможемо забезпечити присутність НАТО також на цих тисячах кілометрів підводної інфраструктури», — заявив журналістам генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після головування на засіданні.
«Але ми можемо бути кращими у зборі… розвідданих, обміні інформацією, з’єднанні точок, тому що в приватному секторі також є багато інформації» про рух кораблів і морське спостереження, додав він.
Замість того, щоб намагатися спостерігати за всім цим, новий центр і союзники по НАТО зосереджуються на зонах високого ризику. Трубопроводи на мілководді, до яких легко дістатися дайверам, є значно вразливими. Потенційне пошкодження кабелів даних можна легше зменшити, просто впустивши більше кабелів.
Якою б не була мета, НАТО вважає, що важливо ловити диверсантів, коли вони готують свої атаки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАТО не вдалося затвердити перші оборонні плани з часів холодної війни - Reuters