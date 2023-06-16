НАТО не вдалося затвердити перші оборонні плани з часів холодної війни - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Міністри оборони країн НАТО, які зустрічаються в Брюсселі, не змогли досягти згоди щодо перших оборонних планів альянсу після закінчення холодної війни, повідомили Reuters у п'ятницю двоє офіційних осіб, пише УНН.
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"Хоча сьогодні регіональні плани не були офіційно затверджені, ми очікуємо, що ці плани стануть частиною низки підсумків Вільнюського саміту в липні", - заявив високопоставлений чиновник США.
Дипломат НАТО сказав, що Туреччина заблокувала рішення через формулювання щодо географії, у тому числі щодо Кіпру.
Дипломат додав, що ще є можливість знайти рішення до саміту НАТО в середині липня у Вільнюсі.
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